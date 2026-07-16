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В РФ хотят разрешить дачникам торговать своей продукцией около крупных магазинов

В Госдуме хотят разрешить дачникам торговать продуктами в людных местах.

Источник: Комсомольская правда

Российским дачникам могут разрешить продавать излишки сельхозпродукции в людных местах. Речь идёт, в частности, о площадках около крупных магазинов и гипермаркетов. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Правильнее всего было бы дать возможность людям продать домашние излишки рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью покупателей», — сказал Миронов РИА Новости, добавив, что будет правильным дать возможность людям заработать немного денег на продаже экологически чистых домашних фруктов и овощей.

Два года тюрьмы за вьюнок и штраф 20 000 рублей за костер: Какие наказания грозят дачникам в этом сезоне.

Тем временем сайт KP.RU собрал информацию о том, какие штрафы грозят дачникам в 2026 году. Так, за заросший вьюнком участок могут посадить на два года, а за костёр оштрафовать на 20 000 рублей.

Накануне Верховный суд дал важные разъяснения дачникам и владельцам частных домов о сносе самовольных построек.

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