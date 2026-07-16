Кононенко: эксплуатация МКС до 2030 года дает России важный временной задел

«Решение о продолжении эксплуатации российского сегмента МКС до 2030 года выглядит абсолютно логичным и ожидаемым. Ресурс станции не бесконечен, и вопрос ее сведения с орбиты уже переходит из теоретической плоскости в практическую. В этом контексте планомерное продление срока работы МКС становится уже не просто тактическим шагом, а необходимым этапом транзита к РОС. Потому что каждый дополнительный год на орбите — это основа возможностей для отработки технологий и завершения научных циклов, которые было бы нерационально прерывать. Данное решение дает важный временной задел, который позволяет осуществить плавный переход без потери компетенций и присутствия в пилотируемой программе», — сказал Кононенко.