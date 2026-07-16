Кононенко: эксплуатация МКС до 2030 года дает России важный временной задел

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2030 года обеспечит России важный временной задел, который позволит осуществить плавный переход к эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС заявил Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.
«Решение о продолжении эксплуатации российского сегмента МКС до 2030 года выглядит абсолютно логичным и ожидаемым. Ресурс станции не бесконечен, и вопрос ее сведения с орбиты уже переходит из теоретической плоскости в практическую. В этом контексте планомерное продление срока работы МКС становится уже не просто тактическим шагом, а необходимым этапом транзита к РОС. Потому что каждый дополнительный год на орбите — это основа возможностей для отработки технологий и завершения научных циклов, которые было бы нерационально прерывать. Данное решение дает важный временной задел, который позволяет осуществить плавный переход без потери компетенций и присутствия в пилотируемой программе», — сказал Кононенко.
Глава ЦПК отметил, что, согласно текущей архитектуре, первые модули РОС планируется стыковать к российскому сегменту МКС. «Это прагматичный подход, поэтому мы используем существующую инфраструктуру и накопленный опыт в качестве фундамента. Одновременно подготавливаем базу для работы на новой станции. Поэтому, с моей точки зрения, продление до 2030 года — взвешенный шаг, обеспечивающий нашу преемственность. Это станет своеобразным мостом для нового этапа отечественной пилотируемой космонавтики, который позволит нам как сохранить орбитальное присутствие, так и создать технологическую платформу для будущих миссий на основе колоссального багажа, наработанного на МКС», — заявил Кононенко.
14 июля после запуска пилотируемого корабля с новым экипажем миссии к МКС глава Роскосмоса, председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов сообщил о том, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении совместной работы на МКС до 2030 года. По словам главы Роскосмоса, российское и американское космические агентства после окончания работы МКС будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами своих орбитальных станций, а также продолжать практику перекрестных полетов.