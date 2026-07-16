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Нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию

Рейсы осуществляются только по согласованию.

Источник: Нижегородская правда

В международном аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде действуют временные ограничения на полеты. Рейсы осуществляются только по согласованию, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас аэропорт отправляет и принимает самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Использование воздушного пространства в районе авиагавани ограничено. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Соответствующие меры были введены в 23 часа в среду, 15 июля, для обеспечения безопасности полетов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два моста капитально отремонтируют на трассе Р‑177 «Поветлужье».