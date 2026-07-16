В Новых Лядах продается крупный торговый центр

По данным объявления, покупателям предлагается земля общей площадью 4086 кв. м, на которой стоит трехэтажное здание 2018 года постройки площадью 2044,1 кв. м. По данным продавца, объект частично сдан в аренду федеральным и локальным торговым сетям. Лот оценен в 270 млн руб.