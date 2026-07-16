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В ФРГ идет расследование против сатирика из-за оскорблений Мерца

Прокуратура Дессау-Рослау начала расследование в отношении Уве Штаймле.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Дессау-Рослау начала расследование в отношении немецкого актера Уве Штаймле после его выступления на мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Дело завели по статье УК ФРГ о нарушении общественного порядка путем угрозы совершения преступлений. Говоря о бывшем канцлере Ангеле Меркель, артист заявил: «Если все сорвется или гвоздь сломается, тогда поставим ее к стенке. Что-нибудь придумаем».

Также Штаймле высказался в адрес действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, упомянув Штауффенберга — ключевого участника заговора против Адольфа Гитлера в 1944 году: «Иногда задаюсь вопросом, а где он, собственно говоря, когда действительно нужен?».

Как передает Der Spiegel, ни Меркель, ни Мерц не собираются обращаться в правоохранительные органы. Прокуратура начала расследование по собственной инициативе. По законам Германии за публичную угрозу тяжким преступлением грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в мае этого года Мерца освистали и оскорбили рабочие во время выступления перед объединением профсоюзов Германии. Присутствующие около 15 минут громко выкрикивали оскорбления и пытались сорвать речь канцлера.

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