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Сахарный диабет в Башкирии: смертность среди населения растет

Жители Башкирии стали чаще умирать от диабета.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2025 году смертность от болезней эндокринной системы выросла на 8%. Эти данные содержатся в региональной программе «Борьба с сахарным диабетом», в которую правительство республики решило внести изменения.

Среди причин смерти от эндокринных заболеваний первое место занимает сахарный диабет — в прошлом году на него пришлось 87% таких случаев. Чаще всего пациенты погибают из-за осложнений на сердечно-сосудистую систему. При этом смертность от острых осложнений — комы и диабетической гангрены — в последние годы снижается.

За последние пять лет в регионе не зафиксировали ни одного случая смерти младенца от диабета.

Общее число выявленных больных растет — прежде диабетом второго типа, что, считаю власти, соответствует мировой тенденции. Чиновники объяснили рост не ухудшением ситуации, а более широким охватом диспансеризацией, усилением профилактических осмотров и скринингом в группах риска.