Сахарный диабет в Башкирии: смертность среди населения растет

Среди причин смерти от эндокринных заболеваний первое место занимает сахарный диабет — в прошлом году на него пришлось 87% таких случаев. Чаще всего пациенты погибают из-за осложнений на сердечно-сосудистую систему. При этом смертность от острых осложнений — комы и диабетической гангрены — в последние годы снижается.