Мэрии Хабаровска дали 2 года на освещение ул. Канской

Основанием для судебного разбирательства стала проверка прокуратуры Железнодорожного района. Надзорное ведомство выявило нарушение федерального законодательства: на автомобильной дороге общего пользования в жилой зоне отсутствовало уличное освещение. Это не только противоречит нормативам содержания дорог, но и создаёт риски для безопасности граждан и участников движения в вечернее и ночное время.