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Полкило наркотиков и тайники в Хабаровске привели в суд жителя Подмосковья

По версии следствия, обвиняемый должен был оборудовать тайники с крупной партией запрещенных веществ.

В Хабаровске перед судом предстанет 62-летний житель Московской области, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Железнодорожного района Хабаровска.

По версии следствия, в марте 2024 года мужчина вступил в сговор с другими участниками преступной группы, чтобы распространять наркотики на территории краевой столицы. Его дело выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что обвиняемый получил через мессенджер координаты места, где находилась крупная партия запрещенных веществ. Он должен был забрать сверток, расфасовать его и разместить наркотики в тайниковых закладках.

После того как мужчина начал оборудовать тайники на улице Промышленной в Хабаровске, его действия пресекли правоохранители. При этом из незаконного оборота было изъято около 0,5 кг наркотических средств.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.