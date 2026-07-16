Полкило наркотиков и тайники в Хабаровске привели в суд жителя Подмосковья

В Хабаровске перед судом предстанет 62-летний житель Московской области, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Железнодорожного района Хабаровска.
По версии следствия, в марте 2024 года мужчина вступил в сговор с другими участниками преступной группы, чтобы распространять наркотики на территории краевой столицы. Его дело выделено в отдельное производство.
Следствие установило, что обвиняемый получил через мессенджер координаты места, где находилась крупная партия запрещенных веществ. Он должен был забрать сверток, расфасовать его и разместить наркотики в тайниковых закладках.
После того как мужчина начал оборудовать тайники на улице Промышленной в Хабаровске, его действия пресекли правоохранители. При этом из незаконного оборота было изъято около 0,5 кг наркотических средств.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.