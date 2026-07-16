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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 июля

Энергетики сообщили адреса, где в Ростове в четверг не будет света.

В ресурсоснабжающей компании «Донэнерго» сообщили, что отключения света в Ростове на 16 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Мы узнали, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— переулок Днепровский, 124/5;

— дачное некоммерческое товарищество «Восход»;

— дачное некоммерческое товарищество «Ветеран РСМ»;

— улица Вятская, 55/4, 57, 57/1, 59;

— садоводческое товарищество «Ветеран»;

— переулок Днепровский, 110;

— улица Нансена, 201−247;

— улица Сельская;

— улица Калиновская;

— переулок Обуховский, 2−20;

— улица Турмалиновская, 21−57 и 16−56;

— переулок Партизанский;

— улица Нариманова, 71−85;

— улица Краснокурсантская, 76−88 и 67−81;

— улица Фурмановская, 80−94 и 89−107;

— переулок Тбилисский, 1−53 и 2−48;

— переулок Грузинский, 1−41 и 2−38;

— переулок Марксистский, 1−65 и 52−84;

— переулок Канонерский, 39−63 и 48−70;

— улица Плиева, 45−67;

— улица Евдокимова, 106−116;

— улица Каракумская, 28−98 и 29−63;

— улица Односторонняя, 2−46 и 31−101;

— улица Каменобродская, 10−90 и 33−79;

— улица Армянская, 18−22;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11, 34;

— улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;

— улица Погодина, 3а, 5Б;

— переулок Ашхабадский, 1, 6/2.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

— улица Шеболдаева, 44/4;

— улица Горсоветская, 1−35;

— улица Пулковская, 1−25 и 2−26;

— улица Сквозная, 1−27 и 2−26;

— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;

— переулок Дзержинского, 1.

С 13:00 до 17:00 ресурс не будут подавать в дома:

— улица Кумженская, 9−37 и 10−36.

С 9:00 до 12:00 свет отключат:

— улица Кумженская, 37Д.

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