Более 500 школьников примут участие в проекте «Вега. Олимпиадное лето» в Нижегородской области

В министерстве образования Нижегородской области дали старт образовательному проекту «Вега. Олимпиадное лето». Как сообщили в областном ведомстве, программа направлена на создание условий для интенсивной предметной подготовки школьников Нижнего Новгорода и муниципалитетов региона во время летних каникул.
Проект включает три основных направления:
Очно-дистанционная олимпиадная школа (с 15 июля по 30 августа): подготовка учащихся 5−9 классов к школьному и муниципальному этапам ВсОШ. Занятия проходят на базе опорных площадок с использованием цифровой платформы центра «Вега». Летняя олимпиадная школа (интенсивы в июле и августе): углубленные очные смены для старшеклассников по физике, химии, экономике, литературе, информатике, астрономии, математике, биологии, русскому и немецкому языкам, а также праву. Программы рассчитаны на подготовку к региональному и заключительному этапам ВсОШ. Отбор в Олимпиадную сборную Нижегородской области: конкурсные испытания пройдут с 15 августа по 12 сентября по всем ключевым предметам, включая резервные дни 12 и 19 сентября.
Организаторы планируют, что более 500 обучающихся из 11 предметных областей примут участие в интенсивах. Проект для школьников бесплатный, зачисление производится по результатам конкурсного отбора.
«Ежегодно охват школьников олимпиадным движением растет, сегодня это уже миллионы ребят по всей стране. В нашей области этот тренд подтверждается цифрами регистрации на муниципальный и региональный этапы ВсОШ. Но массовость должна подкрепляться качеством подготовки. Наш региональный центр “Вега” успешно решает эту задачу, формируя олимпиадную сборную. Мы развиваем у детей осознанный интерес к науке и прививаем культуру победы. Для нас принципиально важно, чтобы каждый талантливый ребенок в регионе имел возможность готовиться дома, рядом со своими наставниками, и обязательно реализовывал свой потенциал на всероссийском уровне», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
По словам представителей регионального центра, проект решает задачу непрерывного сопровождения талантов: от раннего входа в олимпиадное движение до формирования индивидуальных траекторий для кандидатов в сборную региона. Работа ведется в тесном взаимодействии с вузами и педагогами-наставниками на местах.
Напомним, победителей регионального и заключительного этапа ВсОШ наградили в Нижнем Новгороде.
Фото: Региональный центр «Вега».