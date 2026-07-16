Более 500 школьников примут участие в проекте «Вега. Олимпиадное лето» в Нижегородской области

«Ежегодно охват школьников олимпиадным движением растет, сегодня это уже миллионы ребят по всей стране. В нашей области этот тренд подтверждается цифрами регистрации на муниципальный и региональный этапы ВсОШ. Но массовость должна подкрепляться качеством подготовки. Наш региональный центр “Вега” успешно решает эту задачу, формируя олимпиадную сборную. Мы развиваем у детей осознанный интерес к науке и прививаем культуру победы. Для нас принципиально важно, чтобы каждый талантливый ребенок в регионе имел возможность готовиться дома, рядом со своими наставниками, и обязательно реализовывал свой потенциал на всероссийском уровне», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.