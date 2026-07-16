Хабаровские тигры успешно акклиматизировались в Казахстане

Однако точную дату выпуска тигров в дикую природу пока определить сложно. На данный момент специалисты наблюдают за хищниками, их состоянием и поведением. Взрослых особей, самца Амура и самку Умит, могут выпустить уже в этом году, а вот тигрята Туран и Уссури останутся в резервате Иле-Балхаш до 2027 года, отметил руководитель хабаровского центра.