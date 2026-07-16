Хабаровские тигры успешно акклиматизировались в Казахстане

Тигры из Хабаровского края, которых отправили в Казахстан для восполнения популяции местного утраченного вида диких кошек, успешно прошли акклиматизацию. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в центре «Амурский тигр».
— Считается, что если в течение тридцати дней с момента «переезда» у животных не появились какие-либо болезни и травмы, значит они прошли акклиматизацию, соблюли карантин и адаптировались к местным условиям, — объяснил генеральный директор центра Сергей Арамилев.
Однако точную дату выпуска тигров в дикую природу пока определить сложно. На данный момент специалисты наблюдают за хищниками, их состоянием и поведением. Взрослых особей, самца Амура и самку Умит, могут выпустить уже в этом году, а вот тигрята Туран и Уссури останутся в резервате Иле-Балхаш до 2027 года, отметил руководитель хабаровского центра.
Также дикие кошки проходят тесты по охоте на диких животных — кабанов, кроликов и оленей. Как подчеркнул Сергей Арамилев, данная мера помогает тиграм в условиях иной растительности и ландшафта закрепить навыки, которые они получили ранее, находясь в дикой природе Хабаровского края. Тигрята в силу возраста охотятся только на кроликов.
Напомним, что проект по восстановлению популяции туранских тигров реализуется представителями российско-казахстанской группы. Специалисты регулярно обмениваются опытом и принимают совместные решения по созданию комфортных условий для адаптации амурских тигров в Казахстане. Вся работа ведется при тесном взаимодействии двух стран.
Недавно два специалиста из России отправились в гости к коллегам из-за рубежа для оценки реакции тигров на человека.
— Проведены соответствующие тесты: люди, которые никак не взаимодействовали с тиграми в этом реабилитационном центре, с иным, незнакомым тиграм запахом, подходили к вольерам. Реакция хищников отслеживалась по камерам. В такой ситуации тигр должен убегать и прятаться, что, в принципе, и происходило, — сообщил директор центра «Амурский тигр».
В ходе рабочего визита проверили и реакцию кошек на диких животных для выявления их охотничьих навыков. Просмотр видео с камер наблюдения показал, что навыки скрадывания и захвата добычи у тигров сформированы правильно.