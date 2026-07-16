В Быково к зиме благоустроят центральный парк за 35 млн рублей

Отметим, в целом благоустройство охватит парковую территорию площадью порядка 2,25 га. Подрядчик будет отобран в конце июля. Реализовать масштабное преображение парка ему будет необходимо в сжатые сроки — до 1 ноября 2026 года. Основной объём работ придётся на осень. На эти цели из бюджета выделено 35,7 млн рублей. Победитель аукциона должен будет обеспечить гарантированное обслуживание зоны отдыха на протяжении пяти лет.