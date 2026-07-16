Новости Ростовской области 16 июля: БПЛА, бензин, очереди на АЗС, погода

Развитие системы продолжится и в ближайшие годы: на 2027 год запланировано внедрение каркаса в Ворошиловском и Октябрьском районах, на 2028-й — в Железнодорожном и Советском. Параллельно дорожные службы укрепляют покрытие специальными смесями, что увеличит межремонтный срок эксплуатации дорог до 10 лет.