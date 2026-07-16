Новости Ростовской области 16 июля: БПЛА, бензин, очереди на АЗС, погода

Минувшей ночью небо над Ростовской областью защищали от БПЛА ВСУ, а автомобилисты уже считают расходы из-за подорожавшего топлива.
О самых важных и актуальных событиях в регионе этим утром — в нашей короткой подборке. Держим руку на пульсе и рассказываем только о главном на «АиФ-Ростов».
Аатака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 16 июля 2026: уничтожено 25 БПЛА ВСУ.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над Таганрогом, а также в Аксайском, Весёловском, Октябрьском, Шолоховском и Чертковском районах.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры на земле не зафиксировано.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 16 июля 2026 года и большие очереди.
К 16 июля в Ростовской области зафиксирован рост цен на некоторые марки топлива.
По поручению губернатора на заправках будут дежурить волонтёры и казаки, чтобы следить за порядком. Также перед АЗС скорректируют работу камер на выделенных полосах. Это позволит избежать штрафов для водителей.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 16 июля 2026 года:
• АИ-92 — 82.3 ₽/л.
• АИ-95 — 90.83 ₽/л.
• АИ-98 — 111.28 ₽/л.
• Дизельное топливо — 89.77 ₽/л.
Аграриям Дона необходимо 60 тысяч тонн топлива.
Ростовской области нужно 60 тысяч тонн топлива для уборочной кампании. Об этом сообщил Юрий Слюсарь на заседании федерального штаба по обеспечению топливом. Ключевой темой встречи стала бесперебойная поставка дизеля и бензина аграриям в разгар жатвы.
По словам главы региона, Дон обеспечивает в среднем 10% общероссийского урожая. Для своевременной уборки и вывоза зерна хозяйствам области необходимо 60 тысяч тонн ГСМ.
«Не замахиваясь на стратегические горизонты, области нужно 60 тысяч тонн на июль, а конкретно — хотя бы пять тысяч тонн до конца недели», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Представители топливных компаний заверили, что необходимыми запасы есть. Сейчас решается вопрос оперативного доведения квот и лимитов до Ростовской области.
Десять улиц могут включить в грузовой каркас Ростова.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о поэтапном расширении грузового каркаса города. В этом году в систему войдут ещё 10 улиц, включая Малое Зелёное кольцо, Днепропетровскую, Панфиловцев, Вятскую, проспект 50-летия Ростсельмаша и улицу Страны Советов. Это позволит полностью вывести транзитные фуры из микрорайона Орджоникидзе.
Развитие системы продолжится и в ближайшие годы: на 2027 год запланировано внедрение каркаса в Ворошиловском и Октябрьском районах, на 2028-й — в Железнодорожном и Советском. Параллельно дорожные службы укрепляют покрытие специальными смесями, что увеличит межремонтный срок эксплуатации дорог до 10 лет.
Напомним, главная цель проекта — разгрузить узкие городские магистрали от тяжёлого транспорта. За прошлый год количество ДТП с участием грузовиков снизилось на 34,2%, а в вечерние часы пик — на 73%.
Сейчас грузовой каркас охватывает 32 из 82 запланированных участков, в часы пик действует запрет на въезд большегрузов.
Жара до 33 градусов, ливни и шквалистый ветер: синоптики озвучили прогноз погоды в Ростовской области 16 июля 2026.
Регион ожидает жаркая, но неспокойная погода с риском опасных метеорологических явлений. В Ростове-на-Дону днём температура воздуха составит 30… 32°, ночью — 18… 20°. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером возможен кратковременный дождь и гроза с порывами западного ветра до 15 м/с.
По области днём столбик термометра поднимется до 28… 33°, ночью — 16… 21° (в отдельных районах до 11°). Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. В ночные и утренние часы в ряде районов ожидаются сильные ливни в сочетании с градом, туманом и шквалистым ветром с порывами 20−23 м/с.