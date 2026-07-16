«Руки как у мумии»: Юлию Высоцкую раскритиковали из-за нового фото

В апреле 2025 года издание «Страсти» сообщило, что Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома». Она является учредителем компаний ООО «Студия “Едим дома” и ООО “Едимдома.ру”. За прошлый год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью 6,5 миллиона рублей.