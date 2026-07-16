Красноярцы не готовы экономить на красоте, ремонте и транспорте

Самой важной статьей расходов стали процедуры красоты. Больше половины опрошенных (51%) заявили, что ни за что не вычеркнут их из бюджета, даже если доходы упадут. На втором месте — ремонт и отделка жилья: от сантехники до сборки мебели и дизайна интерьера. Такие траты сохранят 13% респондентов. Замыкают тройку транспортные услуги — грузоперевозки, курьеры, эвакуаторы. Их оставят в списке обязательных 10% участников. В среднем жители города готовы ежемесячно отдавать за важные для них услуги около 18 тысяч рублей.