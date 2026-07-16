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В Госдуме призвали ввести 13-ю выплату для всех пенсионеров

В России необходимо ввести 13-ю выплату всем пенсионерам. С такой инициативой в четверг, 16 июля, выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В России необходимо ввести 13-ю выплату всем пенсионерам. С такой инициативой в четверг, 16 июля, выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

— Предлагаю ввести ежегодную доплату к страховой пенсии по старости не ниже 1,5 величины прожиточного минимума. В 2026 году это около 24,4 тысячи рублей, — высказался парламентарий.

Согласно его предложению, средства должны поступать пенсионерам не позднее окончания календарного года. Это позволит компенсировать рост стоимости продуктов и решить острые финансовые проблемы.

— Уже который год подряд индексации пенсий не поспевают за ростом цен, и принятие законопроекта станет ярким примером реализации госполитики по улучшению качества жизни граждан, — добавил Миронов.

По его словам, если пенсионеры получат 13-ю пенсию, то они смогут потратить ее на улучшение качества питания, покупку лекарств или на помощь детям, внукам, передает Lenta.ru.

До этого член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин также рассказал, что право выйти на пенсию в 50 лет в этом году сохраняется у нескольких категорий россиян.

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