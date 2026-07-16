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Раушан Кудайберген поддержала танцевальный челлендж, объявленный братом

Младшая сестра Димаша Кудайбергена Раушан поддержала челлендж, объявленный ее братом. Она станцевала под его новую песню «AQERKE». Видео девушка разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Месяц назад Димаш объявил челлендж — тот, кто снимет видео с танцем на его новую песню «AQERKE» и наберет наибольшее количество просмотров, снимется в его новом клипе.

Раушан Кудайберген тоже станцевала под трек, съемка проходила во время ее поездки в Мон-Сен-Мишель во Франции.

«Я не участвую в конкурсе, я не танцовщица, но обязана поддержать брата. Осталось мало времени, успейте принять участие в челлендже. P. S. Видео было снято в 40-градусную жару, было всего два дубля, поэтому не судите строго», — отметила Раушан.

Димаш Кудайберген тут же отреагировал на видео сестры. «Жаным, сердце мое», — отметил он.

«Вау, Раушан, шикарно двигаешься!», «Молодец, очень красиво получилось», «Мы рады приветствовать тебя во Франции», «И мне захотелось снять видео под эту песню. Заразила своим танцем. Я посмотрела это видео уже раз 500», — отметили пользователи соцсети.

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