Раушан Кудайберген поддержала танцевальный челлендж, объявленный братом

«Я не участвую в конкурсе, я не танцовщица, но обязана поддержать брата. Осталось мало времени, успейте принять участие в челлендже. P. S. Видео было снято в 40-градусную жару, было всего два дубля, поэтому не судите строго», — отметила Раушан.