Раушан Кудайберген поддержала танцевальный челлендж, объявленный братом

Месяц назад Димаш объявил челлендж — тот, кто снимет видео с танцем на его новую песню «AQERKE» и наберет наибольшее количество просмотров, снимется в его новом клипе.
Раушан Кудайберген тоже станцевала под трек, съемка проходила во время ее поездки в Мон-Сен-Мишель во Франции.
«Я не участвую в конкурсе, я не танцовщица, но обязана поддержать брата. Осталось мало времени, успейте принять участие в челлендже.
Димаш Кудайберген тут же отреагировал на видео сестры. «Жаным, сердце мое», — отметил он.
«Вау, Раушан, шикарно двигаешься!», «Молодец, очень красиво получилось», «Мы рады приветствовать тебя во Франции», «И мне захотелось снять видео под эту песню. Заразила своим танцем. Я посмотрела это видео уже раз 500», — отметили пользователи соцсети.