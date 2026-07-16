Еще 45 жителей Красноярского края заразились опасными инфекциями от клещей

«Опасность “подцепить” клеща сохраняется: их численность на контрольном маршруте “Столбы” — 11 клещей на один флаго-километр. Кроме того, клещи присасываются не только в условиях открытой природы — они могут быть занесены в дом, например, с букетами полевых цветов или домашними животными. Будьте внимательны и соблюдайте меры профилактики!», — предупредили эпидемиологи.