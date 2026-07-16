Еще 45 жителей Красноярского края заразились опасными инфекциями от клещей

В Красноярском крае за последние семь дней с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 343 человека, из которых 38 — дети. Общее количество пострадавших почти в два раза меньше, чем было в начале июля.
Пополнили ряды заболевших клещевыми инфекциями на минувшей неделе 45 человек, из них 8 — дети, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Опасность “подцепить” клеща сохраняется: их численность на контрольном маршруте “Столбы” — 11 клещей на один флаго-километр. Кроме того, клещи присасываются не только в условиях открытой природы — они могут быть занесены в дом, например, с букетами полевых цветов или домашними животными. Будьте внимательны и соблюдайте меры профилактики!», — предупредили эпидемиологи.
Всего с начала сезона активности клещей в крае зарегистрировано 14 452 пострадавших.