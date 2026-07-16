В Красноярском крае семьи с двойняшками и тройняшками получают выплаты без заявлений

За первые шесть месяцев 2026 года финансовую поддержку при рождении двоен и троен в Красноярском крае получили родители 141 ребенка. Это 70 семей. Эта мера реализуется в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы поддержки семей. Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова отметила, что почти все выплаты были назначены проактивно, то есть без личного обращения родителей в соцзащиту: Мы берем оформление документов на себя. Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Это позволяет родителям посвятить время заботе о детях, — подчеркнула министр. Размер выплаты зависит от территории проживания и районного коэффициента, пояснили в министерстве социальной политики Красноярского края: В Красноярске и большинстве округов выплата составляет 96 859 рублей на каждого ребенка. Для Норильска сумма выше — 134 112 рублей на одного малыша. (Базовый размер выплаты по краю — 74 506 рублей). Напомним, упрощенный порядок получения финансовой помощи для семей с двойняшками и тройняшками действует с июля 2023 года по инициативе губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. В рамках программы «Государство для людей» специалисты отделов соцзащиты сами получают данные из ЗАГСов, связываются с родителями и перечисляют выплату семьям без заявлений. Если по каким-либо причинам выплата не была назначена, родители имеют право обратиться за ней в течение трех лет с момента рождения детей.