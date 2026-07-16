Уход за родственником станет поводом для пособия в Волгограде

Раньше отсутствие официального заработка часто становилось причиной для отказа в пособии, даже если заявитель не мог работать, потому что ухаживал за пожилым родителем или больным членом семьи. Теперь эту ситуацию исправят. Как сообщили в СФР, объективной причиной для нулевого дохода будет считаться уход за близким родственником самого заявителя или члена его семьи. Главное условие — факт ухода должен быть подтвержден в СФР.