Уход за родственником станет поводом для пособия в Волгограде

В Волгограде семьи, которые оформляют единое пособие на детей, ждут важные изменения. С 21 июля 2026 года Социальный фонд России изменит правила учета нулевого дохода: уход за близким родственником официально перестанет считаться «проблемой» при назначении выплаты.
Раньше отсутствие официального заработка часто становилось причиной для отказа в пособии, даже если заявитель не мог работать, потому что ухаживал за пожилым родителем или больным членом семьи. Теперь эту ситуацию исправят. Как сообщили в СФР, объективной причиной для нулевого дохода будет считаться уход за близким родственником самого заявителя или члена его семьи. Главное условие — факт ухода должен быть подтвержден в СФР.
Еще одно нововведение коснется проверки места жительства. Раньше выплату могли рассчитать по региону подачи заявления, что иногда приводило к путанице. Теперь Соцфонд будет проверять, где заявитель живет по факту — по месту пребывания или фактического проживания.
Волгоградцам, которые временно живут в другом регионе, пособие рассчитают исходя из прожиточного минимума именно того места, где они находятся, а не по формальной прописке.
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