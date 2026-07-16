Кемеровчанин попал под следствие из-за своих интимных фото

В Кемерове 47-летний мужчина предстанет перед судом за распространение своих порнографических материалов в социальных сетях. Он обвиняется в совершении 27 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 242 УК РФ, пишет издание VSE42.RU со ссылкой на правоохранителей.
Полицейские выяснили, что в ноябре 2021 года обвиняемый создал в одной из социальных сетей аккаунт и под псевдонимом распространял среди пользователей свои интимные фото. Проведенная экспертиза показала, что изъятые файлы носят порнографический характер.
«Вину в совершенном преступлении фигурант признал и пояснил, что страницу создавал специально для общения в закрытых группах», — сообщили стражи правопорядка.
В настоящее время уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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