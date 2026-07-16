В Прикамье с путей сошли пять вагонов и локомотив грузового поезда

Как сообщили в РЖД, из-за восстановительных работ скорректировано движение пассажирских поездов. Поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут на станции Пермь. Поезда № 1 Владивосток — Москва, № 85 Серов — Москва проследуют через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут на станции Пермь. Поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург будут отправлены через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут на станции Екатеринбург.