Эксперт Шихов: в Перми за сутки выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала в Перми за сутки, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
В краевой столице минувшей ночью прошёл сильный дождь. Метеостанция зафиксировала 58 мм осадков, а с учётом вчерашних 18 мм общее количество достигло 76 мм. Это соответствует средней месячной норме для июля.
По словам Андрея Шихова, реальные цифры в отдельных районах города могут быть выше. Сейчас специалисты ждут данные с метеостанций в Гайве и Бахаревке (ПГНИУ), где осадков могло выпасть ещё больше.
Последний раз похожий объём осадков отмечали 4 июля 2021 года — тогда в Бахаревке за 12 часов выпало 86 мм. Нынешний дождь может стать одним из самых сильных за последние годы.
Утром 16 июля пермяки начали делиться видео затопленных улиц в Перми. В Сети появились кадры затопленного парка Жунёва, улиц Анвара Гатауллина, Свиязева, Петропавловской и Куйбышева.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о последствиях сильного ливня в Пермском округе. По словам главы округа Ольги Адриановой, затопило участки жилых домов в посёлках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово, а в Кукуштане на улице Островского стихия разрушила дорогу.