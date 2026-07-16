В Ростовской области утром 16 июля отменили опасность атаки БПЛА

Утром 16 июля в Ростовской области отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом жителям региона рассказали в социальных сетях МЧС примерно в 6:57.
— Отбой беспилотной опасности по Ростовской области, — говорится в ведомстве.
Предупреждение о возможной угрозе с воздуха спасатели объявили ранее этим же вечером. Местным жителям рекомендовали оставаться в безопасных помещениях до полной отмены тревоги.
Напомним, регион регулярно подвергается атакам. Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили 25 беспилотников над Таганрогом и пятью районами. Сутками ранее, 15 июля, обломки аппаратов повредили частный дом и квартиру в Ростове, но обошлось без жертв.
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