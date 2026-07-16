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Минздрав изменит механизм предоставления услуг инватакси

Министерство здравоохранения подготовило приказ «Об утверждении перечня медицинских показаний для оказания услуги инватакси лицам с инвалидностью», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Проект направлен на формирование единых медицинских критериев. Это позволит обеспечить единообразный подход к рассмотрению обращений граждан.

В Минздраве отметили, что проект не вводит новые ограничения и не отменяет действующие меры социальной поддержки. Его основная задача — нормативно закрепить единый перечень медицинских показаний, исключить различия в правоприменительной практике и обеспечить единые подходы при предоставлении услуги инватакси.

В министерстве считают, что принятие приказа позволит повысить прозрачность и предсказуемость процедуры предоставления услуги как для граждан, так и для государственных органов, а также обеспечить единообразное применение законодательства на всей территории республики.

Кроме того, документ будет способствовать совершенствованию межведомственного взаимодействия при рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением услуги инватакси, и повышению качества принимаемых решений с учетом медицинских показаний.

В целом реализация проекта позволит обеспечить единые подходы к определению медицинских показаний и сделать механизм предоставления услуги инватакси более понятным, прозрачным и удобным для граждан.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июля.