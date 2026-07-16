«Кайрат» снова обыграл «Сутьеску» и идет дальше в отборе Лиги чемпионов

Минувшей ночью завершились все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых казахстанский «Кайрат» на выезде победил черногорскую «Сутьеску» со счетом 2:0, что позволило им пройти в следующий этап соревнований, сообщает Zakon.kz.