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«Кайрат» снова обыграл «Сутьеску» и идет дальше в отборе Лиги чемпионов

Минувшей ночью завершились все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых казахстанский «Кайрат» на выезде победил черногорскую «Сутьеску» со счетом 2:0, что позволило им пройти в следующий этап соревнований, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ответный поединок отборочного турнира между чемпионами Казахстана и Черногории прошел в городе Никшич.

Одним из героев этой выездной встречи стал талантливый игрок «Кайрата» — Исмаил Бекболат, который открыл счет на 70-й минуте.

Спустя немного времени арбитр после видеопросмотра назначил пенальти за игру рукой у одного из футболистов «Сутьески».

Наш португалец Жоржиньо не промахнулся с 11-метровой позиции — 2:0.

Благодаря этому успеху команда Рафаэля Уразбахтина проходит во второй круг квалификации, где их 22 и 29 июля уже ждет чемпион Кипра — «Омония». Первый матч алматинцы проведут на выезде.

Напомним, что неделю назад «Кайрат» у себя дома был сильнее «Сутьески» со счетом 2:1.

А сегодня вечером свои ответные поединки первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА проведут «Астана» и «Елимай».