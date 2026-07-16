В Биробиджане гостья сняла с уснувшей подруги золото на 90 тысяч

В Биробиджане сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений стоимостью около 90 тысяч рублей. По подозрению в преступлении задержана 25-летняя ранее судимая местная жительница.
По предварительным данным, 33-летняя женщина отдыхала в компании знакомых. После застолья все легли спать, а утром хозяйка обнаружила, что с ее шеи исчезли золотая цепочка с крестиком, а с пальца — кольцо.
Как сообщили в полиции ЕАО, подозреваемая призналась, что перед уходом аккуратно сняла с уснувшей подруги украшения, вызвала такси и уехала. Добычу она спрятала в подъезде своего дома, рассчитывая позже забрать.
Однако сделать этого женщина не успела. Полицейские быстро установили ее местонахождение, нашли тайник и изъяли похищенное. Украшения уже возвращены законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).