Супермодель Влада Рослякова приехала в Омск

Влада Рослякова прилетела в Омск. Всемирно известная супермодель посещает родной город ежегодно. Сейчас она живет в Нью-Йорке, но каждое лето прилетает в Россию, чтобы навестить свою бабушку в Крутинском районе Омской области.
О своем возвращении она рассказала в личном блоге. В Омск Влада прилетела 13 июля рейсом из Ташкента. Дорога в родные края вызвала слёзы, поделилась девушка.
В 2025 году Влада Рослякова приезжала в Омск также в июле. На своей странице в социальных сетях топ-модель делилась трогательными фотографиями с малой родины: уютные улочки, цветущий двор и деревенские пейзажи с курами.
Влада Рослякова — российская супермодель, родившаяся в Омске. Путь в модельном бизнесе она начала в 2001 году в возрасте 17 лет. За свою карьеру успела поработать с самыми престижными брендами мира, появляясь на обложках мировых модных журналов. И даже снималась вместе с Йоко Оно.
Сейчас она живёт и работает в США, но, несмотря на международную славу, не забывает о своих корнях и, как отмечают её родные, остаётся «всё той же Леночкой», которая любит мамину и бабушкину выпечку. С 2014 года Влада Рослякова также пробует себя в кино. Она сыграла мать-одиночку в американском короткометражном фильме, который рассказывает о взаимоотношениях в семье.