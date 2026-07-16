Супермодель Влада Рослякова приехала в Омск

Сейчас она живёт и работает в США, но, несмотря на международную славу, не забывает о своих корнях и, как отмечают её родные, остаётся «всё той же Леночкой», которая любит мамину и бабушкину выпечку. С 2014 года Влада Рослякова также пробует себя в кино. Она сыграла мать-одиночку в американском короткометражном фильме, который рассказывает о взаимоотношениях в семье.