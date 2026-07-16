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Стало известно, кто возглавил омскую областную больницу после ухода Полежаева

Новый главный врач ранее занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Омской области.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Виталий Хоценко назначил Андрея Сухарева главным врачом Омской областной клинической больницы. К работе на новом посту он приступил 16 июля.

Стаж Сухарева в медицине превышает 30 лет. Карьеру он начал в 1992 году с должности медицинского брата. В разные годы руководил несколькими детскими клиниками Омска, работал в городском департаменте здравоохранения и региональном управлении Росздравнадзора.

Андрей Сухарев носит звание «Заслуженный работник здравоохранения Омской области». Он также награждён знаком «Отличник здравоохранения» Минздрава России и медалью МЧС за участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

До апреля 2026 года больницей руководил Константин Полежаев, занимавший должность главного врача на протяжении 24 лет.

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