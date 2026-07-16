Почти 5 тысяч кустов каннабиса уничтожили в Бикинском округе

Полицейские и пограничники УФСБ Хабаровского края в рамках операции «Мак 2026» обнаружили в Бикинском округе заросли дикорастущей конопли на площади 1 гектар. Всего изъято и уничтожено более 4700 кустов каннабиса весом 320 кг — растения обработали гербицидами и сожгли. Аналогичные рейды сейчас проходят по всему региону. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю.