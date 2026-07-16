Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 5 тысяч кустов каннабиса уничтожили в Бикинском округе

Полицейские и пограничники УФСБ Хабаровского края в рамках операции «Мак 2026» обнаружили в Бикинском округе заросли дикорастущей конопли на площади 1 гектар. Всего изъято и уничтожено более 4700 кустов каннабиса весом 320 кг — растения обработали гербицидами и сожгли. Аналогичные рейды сейчас проходят по всему региону. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские и пограничники УФСБ Хабаровского края в рамках операции «Мак 2026» обнаружили в Бикинском округе заросли дикорастущей конопли на площади 1 гектар. Всего изъято и уничтожено более 4700 кустов каннабиса весом 320 кг — растения обработали гербицидами и сожгли. Аналогичные рейды сейчас проходят по всему региону. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18175061920262.mp4