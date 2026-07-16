Хабаровские офтальмологи помогли 40 пациентам в Магадане

Хабаровский филиал «Микрохирургии глаза» завершил рабочую поездку в Магаданскую область. За три дня специалисты центра провели 41 операцию и помогли в общей сложности 40 пациентам. Также офтальмологи бесплатно осмотрели и проконсультировали 30 жителей, среди которых 10 детей. «Для наших врачей этот визит стал мощнейшей поддержкой и возможностью развиваться, чтобы пациенты могли получать помощь прямо здесь, не выезжая за пределы области. Мы заранее отбирали именно сложные случаи, требующие уровня хирургии, доступного пока только в крупных центрах, и для нас это был ценный обучающий цикл», — подчеркнула заведующая офтальмологическим отделением Магаданской областной больницы Полина Подставкина. Важной частью программы стала экспертная проверка работы офтальмологической службы региона — специалисты изучили медицинскую документацию, оценили оснащение кабинетов в поликлиниках Магадана, детской и областной больницах. Визит завершился научной конференцией, посвященной современным исследованиям патологии сетчатки и вопросам кератопластики.