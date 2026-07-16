Музей Ряузова покажет редкие фильмы о сибирских художниках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартует проект «Музейный кинозал по вторникам». В музее Бориса Ряузова на Ленина, 127 покажут документальные картины о классиках сибирской живописи XX века и их современниках.
21 июля зрители увидят фильмы о Юрии Худоногове (12:00) и Валерьяне Сергине (17:00), 4 августа — об Анатолии Знаке и Степане Орлове, 11 августа — о Борисе Ряузове и картину «Тойво». На 18 августа запланированы ленты «Краснолуцкий» и «Настало время собирать» о Евгении Кобытеве, на 25 августа — «Когда грунтуют холсты» об Андрее Поздееве и повторный показ фильма «Анатолий Знак».
Посещение кинозала входит в стоимость билета в музей. Для участников программы «Сибирское долголетие» вход свободный после регистрации на портале «КРАЙ». Записаться можно по телефону 8−950−427−47−72, число мест ограничено.
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