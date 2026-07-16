Авиапассажира из Ангарска оштрафовали за курение в самолёте

Нарушение авиационных правил зафиксировали сотрудники транспортной полиции в Иркутске.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть линейного отдела после приземления воздушного судна, следовавшего из Хабаровска.
— Выяснилось, что 31-летний житель Ангарска во время перелёта закурил в уборной лайнера, проигнорировав установленный запрет, — сообщает транспортная полиция Прибайкалья.
В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. За курение в неположенном месте ему грозит административное наказание.
В транспортной полиции подчеркнули, что подобные действия создают угрозу безопасности полётов.
Авиакомпания вправе отказать такому пассажиру в дальнейших перевозках и потребовать компенсацию за возможные убытки.
С начала года в Иркутском аэропорту зафиксировано 43 случая нарушения правил поведения на борту и в здании аэровокзала.
Правоохранители напоминают: курение на борту самолёта строго запрещено и влечёт за собой административные последствия.