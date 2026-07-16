Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиапассажира из Ангарска оштрафовали за курение в самолёте

Мужчина закурил в туалетной кабине во время рейса Хабаровск — Иркутск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нарушение авиационных правил зафиксировали сотрудники транспортной полиции в Иркутске.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть линейного отдела после приземления воздушного судна, следовавшего из Хабаровска.

— Выяснилось, что 31-летний житель Ангарска во время перелёта закурил в уборной лайнера, проигнорировав установленный запрет, — сообщает транспортная полиция Прибайкалья.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. За курение в неположенном месте ему грозит административное наказание.

В транспортной полиции подчеркнули, что подобные действия создают угрозу безопасности полётов.

Авиакомпания вправе отказать такому пассажиру в дальнейших перевозках и потребовать компенсацию за возможные убытки.

С начала года в Иркутском аэропорту зафиксировано 43 случая нарушения правил поведения на борту и в здании аэровокзала.

Правоохранители напоминают: курение на борту самолёта строго запрещено и влечёт за собой административные последствия.