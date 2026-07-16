Индекс Мосбиржи на утренней сессии опустился ниже 2 100 пунктов

Аналитики, опрошенные Центробанком России в период с 10 по 14 июля, повысили прогноз по курсу доллара на 2026−2027 годы. По их словам, в 2026 году средний курс доллара составит 78,4 рубля вместо ожидавшихся прежде 78,1 рубля, а в 2027 году он возрастет с 86,2 рубля до 86,6 рубля. В 2028 году стоимость американской валюты составит 92,7 рубля вместо 94,3 рубля, а в 2029 году — 95,8 рубля вместо 97,8 рубля.