Индекс Мосбиржи на утренней сессии опустился ниже 2 100 пунктов

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии опустился ниже отметки в 2 100 пунктов впервые с 20 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07:00 мск индекс снижался на 0,79%, достигнув 2 095,29 пункта.
Спустя 15 минут падение усилилось: к 07:15 мск индекс опустился до 2 084,51 пункта, потеряв уже 1,3 процента, передает сайт биржи.
Утренняя торговая сессия на фондовом и срочном рынках Московской биржи была возобновлена 27 января.
22 июня по итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 4,53 процента и в моменте достиг 2297,58 пункта. Ниже 2300 пунктов бенчмарк опустился впервые за три года — с 17 марта 2023 года.
Аналитики, опрошенные Центробанком России в период с 10 по 14 июля, повысили прогноз по курсу доллара на 2026−2027 годы. По их словам, в 2026 году средний курс доллара составит 78,4 рубля вместо ожидавшихся прежде 78,1 рубля, а в 2027 году он возрастет с 86,2 рубля до 86,6 рубля. В 2028 году стоимость американской валюты составит 92,7 рубля вместо 94,3 рубля, а в 2029 году — 95,8 рубля вместо 97,8 рубля.