К 2030 году на Дону газифицируют еще 220 населенных пунктов

По информации господина Слюсаря, за минувшие пять лет удалось догазифицировать 115 населенных пунктов, причем наиболее интенсивным оказался 2025 год — на него пришлось примерно 30% всех работ пятилетки. Сейчас власти утвердили новый этап программы, который будет реализовываться до 2030 года.