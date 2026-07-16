К 2030 году на Дону газифицируют еще 220 населенных пунктов

В Ростовской области до 2030 года планируют газифицировать еще в 220 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь после заседания областного правительства.
По информации господина Слюсаря, за минувшие пять лет удалось догазифицировать 115 населенных пунктов, причем наиболее интенсивным оказался 2025 год — на него пришлось примерно 30% всех работ пятилетки. Сейчас власти утвердили новый этап программы, который будет реализовываться до 2030 года.
Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев в своем докладе сообщил, что благодаря новым мероприятиям техническую возможность подключиться к газовым сетям получат более 22 тыс. домовладений. Помимо прокладки новых сетей, в планах — реконструкция и техническое обновление 20 объектов газотранспортной системы.
Таким образом, Ростовская область вошла в топ 5 регионов России по реализации программы социальной догазификации согласно рейтингу Минэнерго России. По данным за 2025 год, техническую возможность подключения обеспечили более чем для 7,9 тыс. домовладений, а в 2026 году планируется охватить еще 6,5 тыс. домов.
Всего потенциал программы социальной догазификации в регионе оценивается в 53,9 тыс. домовладений. На данный момент техническая возможность подключения уже создана для 46,1 тыс. домов в 1,1 тыс. населенных пунктах.
Программа затрагивает не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады, медучреждения. В регионе подписано 190 договоров на подключение таких объектов, газ уже поступает на 40 из них.
До 15 декабря 2026 года в Ростовской области намерены обеспечить догазификацию более чем 3 тыс. домовладений.