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Россиянам посоветовали, как выбирать растворимый кофе

Следует обращать внимание на метод производства.

Источник: Клопс.ru

Сублимированный (лиофилизированный) кофе — лучший среди растворимых вариантов напитка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости, цитируя основателя кофейной компании Алехандро Хилона.

«Главное при выборе растворимого кофе — обратить внимание на метод производства кофе. Самый полезный для здоровья тот, что приготовлен методом сублимации», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что на упаковке растворимого кофе не всегда указывается сорт, но по возможности следует брать арабику, вкус которой мягче робусты.

Утренний кофе натощак может привести к дрожи в руках, ускорению сердцебиения и легкой нервозности.