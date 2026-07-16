Марки с плато Путорана появились в продаже на почте

Плато Путорана — горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Оно образовалось после извержения вулкана около 250 миллионов лет назад. С 2010 года плато входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как территория с уникальными арктическими экосистемами.