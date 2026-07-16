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Марки с плато Путорана появились в продаже на почте

В почтовое обращение поступил блок марок с изображением горного массива на севере Красноярского края — плато Путорана.

В почтовое обращение поступил блок марок, посвященный плато Путорана. На марке изображен Большой Иркиндинский водопад, путоранский снежный баран и окрестности заповедника с типичной флорой и фауной.

Тираж марок — 18 тысяч штук, номинал — 250 рублей. К ним выпустили конверты первого дня, штемпель специального гашения и сувенирный набор. Приобрести марки и конверты можно в красноярском отделении 660081 на Мира, 102, пишет «Город Прима».

Плато Путорана — горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Оно образовалось после извержения вулкана около 250 миллионов лет назад. С 2010 года плато входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как территория с уникальными арктическими экосистемами.

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