В Госдуме предложили разрешить дачникам продавать урожай возле магазинов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить гражданам продавать излишки собственной сельхозпродукции рядом с крупными магазинами и в других людных местах.
По его словам, формального запрета на такую торговлю нет, однако фактически дачники могут реализовывать урожай только на ярмарках и колхозных рынках. Миронов считает, что эти площадки в основном ориентированы на фермеров и крупных производителей.
Депутат отметил, что продажа домашних овощей и фруктов позволит людям получить дополнительный доход, и призвал пересмотреть действующие ограничения на торговлю в общественных местах.