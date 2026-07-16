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В Госдуме предложили разрешить дачникам продавать урожай возле магазинов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить гражданам продавать излишки собственной сельхозпродукции рядом с крупными магазинами и в других людных местах.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить гражданам продавать излишки собственной сельхозпродукции рядом с крупными магазинами и в других людных местах.

По его словам, формального запрета на такую торговлю нет, однако фактически дачники могут реализовывать урожай только на ярмарках и колхозных рынках. Миронов считает, что эти площадки в основном ориентированы на фермеров и крупных производителей.

Депутат отметил, что продажа домашних овощей и фруктов позволит людям получить дополнительный доход, и призвал пересмотреть действующие ограничения на торговлю в общественных местах.

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