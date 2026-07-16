«Трудности скрепляют»: вера, поддержка и дело Хусаина Тимирбаева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первых двух частях истории Хусаина и Галины Тимирбаевых мы рассказали о семье, которая начиналась в 90-е, прошла через общежития, переезды и 34 года брака, а затем выросла в большой дом с 11 детьми, внуками, семейным ансамблем, воскресными богослужениями и традицией собираться вместе. Но история Тимирбаевых давно вышла за пределы их дома. Хусаин помогает другим многодетным семьям, участвует в общественных советах, организует выезды, встречается с представителями власти и говорит о семье как о деле, которое требует веры, труда и постоянного участия.
Хусаин Тимирбаев работает на железной дороге, имеет высшее юридическое образование и хорошо знает, как устроены документы, обращения, решения и долгие согласования. Этот опыт оказался важным в общественной работе. Сегодня он состоит в совете при администрации управления социальной защиты населения, входит в территориальный совет многодетных семей по Красноярскому краю и руководит фондом многодетных семей Кировского района.
Сам он объясняет это просто: если у семьи есть вопрос, нужно идти, разговаривать, знакомиться, добиваться, искать союзников. Хусаин не из тех, кто ждет, что система сама заметит проблему.
«Я юрист и человек коммуникабельный. Я везде встречаюсь, подхожу, знакомлюсь, потом начинаю сотрудничать», — говорит он.
С жильем Тимирбаевы прошли длинный путь. Начинали с общежития: сначала девять квадратных метров, потом 12, потом 17. Потом Хусаин уехал в деревню, потому что с жильем было тяжело. Покупал долю, продавал, искал новые варианты. Богатых родственников, которые могли бы помочь, не было.
По словам Хусаина, до шестерых детей государство семье практически ничего не платило. Более заметные меры поддержки начали появляться позже. Галина вспоминает, что программы стали развиваться примерно с 2007 года. Когда система поддержки многодетных стала расширяться, семье стало финансово легче.
Позже государство помогло решить жилищный вопрос в Красноярске. Это было связано с материнской наградой и улучшением жилищных условий: если детям не хватало квадратных метров, через Министерство социальной политики могли выделяться средства для решения этой проблемы. Галина вспоминает, что в то время многие многодетные семьи получали такую поддержку, если действительно нуждались в площади.
Были и другие меры. За награждение родительской славой семье перевели 500 тысяч рублей. Еще один раз Тимирбаевы стали победителями как семья Кировского района и получили 100 тысяч рублей. Также они становились лауреатами премии «Семья — душа и сила Красноярска».
Для Хусаина эти награды важны не только как признание конкретной семьи. Он видит в них сигнал для других: большая семья может быть устойчивой, надежной, деятельной, заметной в жизни города.
Но общественная работа началась не с наград. Раньше, говорит Хусаин, к многодетным в районах часто относились через стереотипы. Он решил идти другим путем: поднимать вопросы Кировского района через министерство, выстраивать диалог, знакомиться с районными структурами. Когда отношения стали рабочими, многие вопросы стало проще обсуждать.
Отдельная тема для него — автоматическое смешение многодетности и малоимущности. Хусаин считает, что эти понятия нужно разделять. Большая семья может нуждаться в мерах поддержки, но это не значит, что на нее надо смотреть только через призму бедности или неблагополучия. В этом для него важная общественная задача: менять сам взгляд на многодетных.
Он встречался с политиками и общественными деятелями, ездил в Москву и Санкт-Петербург, общался с Анной Кузнецовой. Поднимал вопросы стандартных налоговых вычетов, участвовал в подготовке резолюций. По словам Хусаина, многие инициативы, которые сегодня обсуждаются или действуют в Красноярске, проходили через постоянную работу самих многодетных семей и их объединений.
Сегодня, говорит Хусаин, взаимодействие с органами власти стало гораздо конструктивнее. По его словам, есть готовность к диалогу, проходят встречи, круглые столы, обсуждаются конкретные вопросы многодетных семей. Внимание к этой теме со стороны государства и региональных структур остается пристальным, а многие вопросы удается продвигать именно через постоянную работу, личные встречи и настойчивое участие самих семей.
Хусаин старается делать не только то, что связано с документами. Он организует выезды для многодетных семей на Изульский залив. Готовит на костре, кормит людей, поет, развлекает, собирает семьи на несколько дней отдыха. Часто делает это за свои деньги. Спонсоры иногда появляются, но постоянной поддержки пока нет.
В этих выездах хорошо виден его характер. Он не отделяет общественную работу от гостеприимства. Для него помощь — это не только написать обращение или провести круглый стол. Это еще и накормить людей, собрать их у костра, дать детям и родителям почувствовать, что они не одни.
Важнейшая основа семьи Тимирбаевых — вера. Хусаин говорит о ней прямо, как о стержне, на котором держится его дом. При этом его личный путь был непростым. Он родился в татарской семье, сам говорит, что раньше был мусульманином, затем пришел к христианству.
Эту часть биографии он объясняет через личный опыт. В армии Хусаин начал читать Евангелие. Однажды, по его словам, поставил внутреннее условие Богу: если Христос действительно живой Бог, пусть его отправят домой первой партией. Ему говорили, что он уйдет последним. Сначала в первую группу его не включили, и он разочаровался. Но ночью его неожиданно вызвали к начальнику штаба и спросили, хочет ли он домой. Поезд уходил уже в четыре утра.
Для Хусаина этот случай стал поворотным. Он решил, что должен выполнить свое обещание и пойти в церковь.
Еще один эпизод он вспоминает как спасительный. Во время службы он охранял заключенных и, по его словам, в какой-то момент хотел выстрелить в человека. Его остановила евангельская фраза: «Что толку, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь?» Эта мысль резко изменила его состояние.
С тех пор Хусаин говорит о жизни через категорию вечности. Для него это не отвлеченное слово, а практический способ не тратить силы на ссоры, обиды и разрушение семьи.
«Временное — оно временное. Мне осталось, условно говоря, 20 елок срубить — и все. И что, я эти 20 лет буду с кем-то ругаться, скандалить, нервы тратить? Зачем?» — говорит он.
Он учит детей тому же принципу: если Бог простил человека, значит, и человек должен учиться прощать. Отсюда, говорит Хусаин, в доме появляется другой воздух — меньше злобы, больше мира, покоя и спокойствия.
К нему приходят семьи на консультации. Иногда это пары, которые уже находятся на грани развода. Хусаин старается помогать. Говорит, что две семьи удалось примирить.
Люди находят его через встречи, поездки, выступления. Например, после одного выезда в Сухобузимо, где дети пели и играли, к Хусаину подошел мужчина и рассказал о тяжелой ситуации с женой. Хусаин пригласил его приехать в Красноярск. Семья приезжала дважды, и, по словам Хусаина, уехала примиренной. Другая пара жила на Азовском море, там тоже дело шло к разводу. После общения супруги смогли восстановить отношения.
Для Хусаина семья держится не на отсутствии проблем. Проблемы будут всегда. Вопрос в том, остаются ли супруги вместе, когда трудно.
Галина формулирует это спокойно: между супругами должны быть совет, взаимопонимание, доверие. У их семьи этот стержень — вера в Бога и любовь.
Хусаин говорит жестче и проще:
«Не надо бояться трудностей. Трудности скрепляют».
Он приводит пример из собственной жизни. Когда ему тяжело, он говорит жене: «Слушай, у меня беда». Она отвечает: «Выдержим, это ерунда, это мелочь». Проходит две-три недели — и все выравнивается. Когда тяжело Галине, он поддерживает ее. Так они проходят сложные периоды вместе.
Если проблема возникает у детей, вечером семья может собраться, прочитать Библию, обсудить ситуацию, помолиться. Дети уже сами иногда говорят: «Папа, у меня проблема. Давай вместе соберемся, помолимся». Для них это не ритуал ради ритуала, а привычный способ искать опору.
Финальная мысль Хусаина звучит как итог всей истории Тимирбаевых: надо быть вместе и трудности преодолевать вместе. В его жизни это не лозунг. За этим стоят 34 года брака, 11 детей, общежития, переезды, работа, служение, семейный ансамбль, помощь другим семьям и большая вера в то, что дом строится не сам собой.
Семью Тимирбаевых легко запомнить по числу детей. Но их настоящая история не в числе. Она в труде, который превратил большую семью в общину близких людей — с музыкой, молитвой, общим столом, взаимной заботой и готовностью помогать тем, кто только учится держаться вместе.