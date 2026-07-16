«Трудности скрепляют»: вера, поддержка и дело Хусаина Тимирбаева

Эту часть биографии он объясняет через личный опыт. В армии Хусаин начал читать Евангелие. Однажды, по его словам, поставил внутреннее условие Богу: если Христос действительно живой Бог, пусть его отправят домой первой партией. Ему говорили, что он уйдет последним. Сначала в первую группу его не включили, и он разочаровался. Но ночью его неожиданно вызвали к начальнику штаба и спросили, хочет ли он домой. Поезд уходил уже в четыре утра.