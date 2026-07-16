«Ротор» закрывает острый дефицит игроков обороны — Юдинцев в помощь

«Ротор» оформил аренду защитника Георгия Юдинцева из «Родины». Для волгоградцев это точечное усиление обороны с весомым аргументом: в прошлом сезоне футболист стал победителем Лиги PARI в составе московского клуба. С учётом плотного календаря и высокой нагрузки на линию защиты такой опыт — не просто плюс, а ощутимая опора. В недавнем матче с «Нижним Новгородом» нехватка игроков обороны вынудила тренерский штаб искать неочевидные решения, поэтому каждый квалифицированный исполнитель сейчас особенно ценен.