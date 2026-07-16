За 10 минут! Салат, закуска и роллы из свежих огурцов — оригинальные рецепты

Приготовление. Огурцы нарежьте слоями, используя овощечистку. Красную рыбу разделите на тонкие полоски. Измельчите укроп. В отдельной ёмкости разотрите творожный сыр с зеленью, лимонным соком и (по желанию) перцем. На каждый пластик огурца выложите кусочек рыбы и немного сырно-лимонной смеси. Аккуратно сверните роллы, фиксируя каждый шпажкой или зубочисткой.