Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 10 минут! Салат, закуска и роллы из свежих огурцов — оригинальные рецепты

Лёгкие и сытные варианты, с привычными и неожиданными компонентами. Готовьте сами и делитесь рецептами с близкими!

Покрошить вместе с помидорами, заправить маслом и посолить? Способов быстро и вкусно приготовить огурцы гораздо больше!

Krsk.aif.ru предлагает вашему вниманию подборку летних блюд-десятиминуток. Среди них лёгкие и сытные варианты, с привычными и неожиданными компонентами. Готовьте сами и делитесь рецептами с близкими!

Салат «Лето» из свежих огурцов.

Яркое сочетанием вкусов — от сочного кисло-сладкого до пикантного остренького — взбодрит и поднимет настроение даже в самый суетной день.

Ингредиенты:

2 огурца среднего размера,

1 большое кислое или кисло-сладкое яблоко,

1 зубчик чеснока,

немного свежего укропа,

1 ст. л. лимонного сока,

1 ст. л. оливкового масла,

соль — по вкусу.

Приготовление. Огурцы натрите на тёрке для корейской моркови. Очищенное от кожуры яблоко измельчите таким же способом и сбрызните лимонным соком. Укроп нашинкуйте. Чеснок пропустите через чеснокодавилку. Соедините натёртые яблоко и огурцы. Добавьте в смесь укроп, оливковое масло и чеснок. Бережно перемешайте.

Роллы из свежих огурцов.

Разнообразить ужин, удивить близких или просто побаловать себя — рецепт выполнит любую из этих задач.

Ингредиенты:

2 длинных свежих огурца,

150 г слабосолёной красной рыбы,

150 г творожного сыра,

1 ч. л. лимонного сока,

немного свежего укропа,

чёрный перец — по вкусу и по желанию.

Для подачи: шпажки или зубочистки.

Приготовление. Огурцы нарежьте слоями, используя овощечистку. Красную рыбу разделите на тонкие полоски. Измельчите укроп. В отдельной ёмкости разотрите творожный сыр с зеленью, лимонным соком и (по желанию) перцем. На каждый пластик огурца выложите кусочек рыбы и немного сырно-лимонной смеси. Аккуратно сверните роллы, фиксируя каждый шпажкой или зубочисткой.

Салат «Сытный» из свежих огурцов.

Пора подкрепиться — а на готовку почти нет времени? Попробуйте быстрое и питательное блюдо из простых компонентов, которые наверняка найдутся в холодильнике!

Ингредиенты:

200−250 г свежих огурцов,

150 г ветчины,

2−3 сваренных вкрутую яйца,

150 г консервированной кукурузы,

соль и майонез — по вкусу.

Приготовление. Тонко нашинкуйте огурцы и ветчину. Варёные яйца нарежьте брусочками. Выложите подготовленные компоненты в блюдо. Введите консервированную кукурузу, избегая попадания в салат жидкости. Посолите и аккуратно перемешайте. Приправьте салат майонезом.

Закуска «Лодочки» из свежих огурцов.

Свежая идея для повседневного меню и праздничного стола. Перекус, фуршет или лёгкий летний обед — огуречные лодочки везде придутся кстати.

Ингредиенты:

2 средних свежих огурца,

200 г творога,

2 зубчика чеснока,

немного зелени петрушки,

соль и перец — по вкусу.

Для подачи: веточки зелени.

Приготовление. Удалите кончики огурцов. Разрежьте каждый из овощей пополам. Ложкой достаньте сердцевину, мелко нарежьте её и выложите в отдельную ёмкость. Туда же добавьте измельчённые петрушку и чеснок, введите творог. Получившуюся массу посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Приготовленной начинкой наполните половинки огурцов. Украсьте веточками зелени.