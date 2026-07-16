За 10 минут! Салат, закуска и роллы из свежих огурцов — оригинальные рецепты

Покрошить вместе с помидорами, заправить маслом и посолить? Способов быстро и вкусно приготовить огурцы гораздо больше!
Krsk.aif.ru предлагает вашему вниманию подборку летних блюд-десятиминуток. Среди них лёгкие и сытные варианты, с привычными и неожиданными компонентами. Готовьте сами и делитесь рецептами с близкими!
Салат «Лето» из свежих огурцов.
Яркое сочетанием вкусов — от сочного кисло-сладкого до пикантного остренького — взбодрит и поднимет настроение даже в самый суетной день.
Ингредиенты:
2 огурца среднего размера,
1 большое кислое или кисло-сладкое яблоко,
1 зубчик чеснока,
немного свежего укропа,
1 ст. л. лимонного сока,
1 ст. л. оливкового масла,
соль — по вкусу.
Приготовление. Огурцы натрите на тёрке для корейской моркови. Очищенное от кожуры яблоко измельчите таким же способом и сбрызните лимонным соком. Укроп нашинкуйте. Чеснок пропустите через чеснокодавилку. Соедините натёртые яблоко и огурцы. Добавьте в смесь укроп, оливковое масло и чеснок. Бережно перемешайте.
Роллы из свежих огурцов.
Разнообразить ужин, удивить близких или просто побаловать себя — рецепт выполнит любую из этих задач.
Ингредиенты:
2 длинных свежих огурца,
150 г слабосолёной красной рыбы,
150 г творожного сыра,
1 ч. л. лимонного сока,
немного свежего укропа,
чёрный перец — по вкусу и по желанию.
Для подачи: шпажки или зубочистки.
Приготовление. Огурцы нарежьте слоями, используя овощечистку. Красную рыбу разделите на тонкие полоски. Измельчите укроп. В отдельной ёмкости разотрите творожный сыр с зеленью, лимонным соком и (по желанию) перцем. На каждый пластик огурца выложите кусочек рыбы и немного сырно-лимонной смеси. Аккуратно сверните роллы, фиксируя каждый шпажкой или зубочисткой.
Салат «Сытный» из свежих огурцов.
Пора подкрепиться — а на готовку почти нет времени? Попробуйте быстрое и питательное блюдо из простых компонентов, которые наверняка найдутся в холодильнике!
Ингредиенты:
200−250 г свежих огурцов,
150 г ветчины,
2−3 сваренных вкрутую яйца,
150 г консервированной кукурузы,
соль и майонез — по вкусу.
Приготовление. Тонко нашинкуйте огурцы и ветчину. Варёные яйца нарежьте брусочками. Выложите подготовленные компоненты в блюдо. Введите консервированную кукурузу, избегая попадания в салат жидкости. Посолите и аккуратно перемешайте. Приправьте салат майонезом.
Закуска «Лодочки» из свежих огурцов.
Свежая идея для повседневного меню и праздничного стола. Перекус, фуршет или лёгкий летний обед — огуречные лодочки везде придутся кстати.
Ингредиенты:
2 средних свежих огурца,
200 г творога,
2 зубчика чеснока,
немного зелени петрушки,
соль и перец — по вкусу.
Для подачи: веточки зелени.
Приготовление. Удалите кончики огурцов. Разрежьте каждый из овощей пополам. Ложкой достаньте сердцевину, мелко нарежьте её и выложите в отдельную ёмкость. Туда же добавьте измельчённые петрушку и чеснок, введите творог. Получившуюся массу посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Приготовленной начинкой наполните половинки огурцов. Украсьте веточками зелени.