Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Извинился, но все равно получил арест: в Алматы вынесли окончательное решение по делу выпускника

История с выпускником из Алматы, который после получения диплома неожиданно устроил публичную акцию, демонстративно разорвав корочку документа, получила продолжение. По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП), молодого человека привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Большинство казахстанцев уже видели ролик в социальных сетях, на котором парень разрывает предмет, внешне схожий с обложкой диплома.

После проверки было установлено, что оригинальный диплом с приложением, а также выданная образовательным учреждением обложка повреждены не были.

«На видеозаписи была использована заранее подготовленная имитация обложки диплома», — объяснили в пресс-службе ДП Алматы.

Несмотря на это, опубликованный ролик получил широкое распространение в Казнете, вызвал неоднозначную реакцию пользователей и стал предметом проверки со стороны полиции.

В итоге: автор видеозаписи привлечен к административной ответственности по части 3−1 статьи 456−2 Кодекса РК об административных правонарушениях (размещение, распространение ложной информации, противоправного контента).

«Кроме того, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), судом назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток». Пресс-служба ДП Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г. Алматы (@almaty.police).

Стражи порядка в заключительной части также оставили обращение ко всем жителям города:

«Действия, направленные на распространение недостоверной информации, а также публикация контента, нарушающего общественный порядок или вводящего граждан в заблуждение, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана».

Интересно, но мнение общественности разделилось. Если одни согласны и на больший срок, то другие не видят в действиях студента признаков хулиганства.

Стоит отметить, что о решении полиции стало известно после того, как молодой человек принес извинения. «Приношу искренние извинения преподавателям, администрации колледжа и всем, кого могло задеть распространенное в социальных сетях видео», — сказал он.