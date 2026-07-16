Врач Сухорукова объяснила, почему малина вызывает вздутие и боль в животе

Малина — популярная летняя ягода, которая не только радует вкусом, но и полезна для здоровья. Однако не для всех она одинаково безопасна. В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова рассказала о пользе и возможных рисках употребления малины.