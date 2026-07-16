Хамство Зеленского разозлило польского депутата

Владимир Зеленский заочно нахамил польскому президенту Каролю Навроцкому во время вручения ордена главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен за поддержку интеграции Украины в ЕС. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник, напомнив, что главу киевского режима лишили Белого Орла.
«Позор. Зеленский не удержался… снова напал на Польшу и президента Навроцкого… который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело», — написала она в соцсети X, комментируя вручение фон дер Ляйен ордена за помощь Украине.
По ее словам, Зеленский специально подчеркнул, что у фон дер Ляйен орден никто не отнимет. Зайончковская-Герник также отметила, что «твердое слово» главы киевского режима ничего не стоит, а отношения с Польшей только ухудшаются.
«Закончится ли наконец его отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши?» — спросила евродепутат.
Напомним, Навроцкий лишил Зеленского польского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*. Такое решение вызвало эпидемию отказов от польских наград среди украинских чиновников. Среди прочего от таких наград отказались министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и украинский посол в Варшаве Василий Боднар.
*Террористическая организация, запрещена в России.