Хамство Зеленского разозлило польского депутата

«Позор. Зеленский не удержался… снова напал на Польшу и президента Навроцкого… который справедливо лишил его ордена Белого Орла за прославление виновников геноцида против польских граждан. Как видите, его это задело», — написала она в соцсети X, комментируя вручение фон дер Ляйен ордена за помощь Украине.