Житель Магаданской области несколько месяцев после смерти отца получал за него пенсию

37-летний житель поселка Сейчман в Магаданской области несколько месяцев получал пенсию за своего отца после его смерти. Имея доступ к счетам и картам родственника, он присваивал и тратил деньги — общая сумма ущерба составила почти 380 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО.