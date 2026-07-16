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Житель Магаданской области несколько месяцев после смерти отца получал за него пенсию

37-летний житель поселка Сейчман в Магаданской области несколько месяцев получал пенсию за своего отца после его смерти. Имея доступ к счетам и картам родственника, он присваивал и тратил деньги — общая сумма ущерба составила почти 380 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО.

37-летний житель поселка Сейчман в Магаданской области несколько месяцев получал пенсию за своего отца после его смерти. Имея доступ к счетам и картам родственника, он присваивал и тратил деньги — общая сумма ущерба составила почти 380 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО.