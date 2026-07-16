Таксист в Ангарске вернул женщине 100 тысяч и не дал обмануть мошенникам

Жительница Ангарска едва не лишилась крупной суммы из-за действий телефонных аферистов. Женщине позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками, сообщили, что её внучка стала виновницей аварии и срочно нужны деньги.
Испуганная пенсионерка собрала все свои сбережения — более 100 тысяч рублей — и передала их курьеру, которым оказался водитель такси. Мужчина должен был доставить посылку в Иркутский район.
В пути у таксиста возникли сомнения. Он знал о подобных схемах обмана, когда жертвами становятся пожилые люди. Попытка связаться с заказчицей не удалась — номер был занят. Тогда водитель развернулся и вернулся к пенсионерке.
В ходе разговора он настоял, чтобы женщина сама позвонила внучке. Девушка ответила сразу и сообщила, что с ней всё хорошо. Таксист вернул деньги и объяснил пенсионерке, что её пытались обмануть.
Мужчина также обратился в полицию. Завели уголовное дело по факту покушения на мошенничество.
Водителя планируют поощрить за бдительность.
Правоохранители призывают граждан не поддаваться на уловки аферистов и всегда перепроверять информацию.