Хирурги Хабаровска начнут выполнять операции по пересадке сердца

— С НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, который возглавляет Сергей Готье, сотрудничаем уже давно, — отметил Дмитрий Демешин. — Благодаря поддержке федеральных коллег в 2022 году после 20-летнего перерыва возобновили операции по пересадке почки, а с 2023 года стали проводить и трансплантацию печени.