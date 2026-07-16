Хирурги Хабаровска начнут выполнять операции по пересадке сердца

Пересадка сердца должна стать следующим этапом развития трансплантологии в Хабаровском крае, такое заявление было сделано на встрече губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с главным трансплантологом России Сергеем Готье, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Они также договорились о дальнейшем развитии трансплантологической службы в регионе.
Наших медиков будут обучать лучшие специалисты, и в дальнейшем они смогут проводить операции по пересадке сердца. Все необходимое для этого у нас есть.
— С НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, который возглавляет Сергей Готье, сотрудничаем уже давно, — отметил Дмитрий Демешин. — Благодаря поддержке федеральных коллег в 2022 году после 20-летнего перерыва возобновили операции по пересадке почки, а с 2023 года стали проводить и трансплантацию печени.
Причем, с прошлого года операции по пересадке проводятся по полису ОМС, больной ни за что не платит.
— С академиком Сергеем Готье прорабатываем вопросы расширения этой помощи, чтобы ее могли получать и жители отдаленных районов, — отметил Дмитрий Демешин.
В крае делается очень многое, чтобы люди не зависимо от того, где они живут, могли получать квалифицированную медицинскую помощь.
Для этого используются все возможные ресурсы по линии президентских и федеральных проектов для ремонта и оснащения больниц и поликлиник новым оборудованием, медики имеют возможность повышать свою квалификацию в ведущих клиниках страны.