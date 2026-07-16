Жителя Черемхово осудили за долги по алиментам перед пятилетней дочерью

Черемховский городской суд признал 30-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание ребёнка). Суд установил, что мужчина, обязанный по решению суда от 27 октября 2023 года ежемесячно выплачивать часть доходов на дочь, с ноября по декабрь 2025 года не перевёл более 51 тыс. рублей. Общая задолженность достигла 360 тыс. рублей, при этом он был трудоспособен и уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.