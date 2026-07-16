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Жителя Черемхово осудили за долги по алиментам перед пятилетней дочерью

Он задолжал 360 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Житель Черемхово осуждён за неуплату алиментов на пятилетнюю дочь. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Черемховский городской суд признал 30-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание ребёнка). Суд установил, что мужчина, обязанный по решению суда от 27 октября 2023 года ежемесячно выплачивать часть доходов на дочь, с ноября по декабрь 2025 года не перевёл более 51 тыс. рублей. Общая задолженность достигла 360 тыс. рублей, при этом он был трудоспособен и уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

С учётом позиции гособвинения суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства с отбыванием в исправительном центре.