Вы обязаны поздравить бабушку 23 июля! Откуда появился День дачника и как отпраздновать его в 2026 году

Качественные садовые перчатки. Лучше выбрать несколько пар для разных видов работ. Наколенники или складная скамейка-перевёртыш. Полезны при прополке и уходе за растениями. Фонари на солнечных батареях. Украсят дорожки и не потребуют подключения к электричеству. Красивый фартук или корзина для сбора урожая. Практичный и одновременно символический подарок. Термос, кружка или набор для чаепития. Вещи, которые пригодятся прохладным утром и вечером. Садовый декор. Кормушка для птиц, кашпо или таблички для растений подойдут тому, кто любит украшать участок. Редкие семена или саженец. Такой подарок стоит выбирать только в том случае, если вы хорошо знаете вкусы человека и условия на его даче. Гамак или удобный складной стул. Иногда лучший подарок дачнику — напоминание, что на даче разрешается не только работать.