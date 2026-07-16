Мобильный молодежный центр развернул площадку для жителей Солнечного Красноярска

«Здорово, что такие активности приходят прямо к твоему дому, не нужно ехать в центр города. Можно прийти всей семьёй и провести время интересно. Площадки разные, на любой возраст и круг интересов. Каждый может попробовать что-то новое и, возможно, найти дело по душе», — поделилась впечатлениями от работы проекта Наталья Каптелинина, депутат Государственной Думы.